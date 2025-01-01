Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Детские фильмы и мультики в кинотеатрах Москвы
В кино с детьми на выходных
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик
2005, США
7.0
Билеты
Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
8.0
Билеты
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.0
Билеты
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
7.0
Билеты
Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
8.0
Билеты
Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме
2008, Япония
7.0
Билеты
Волшебник страны Оз
мюзикл, семейный, сказка, приключения
1939, США
7.0
Билеты
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
8.0
Билеты
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
Билеты
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
7.0
Билеты
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Билеты
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
7.0
Билеты
Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл
1937, США
7.0
Билеты
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
6.0
Билеты
Девочка, покорившая время
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме
2006, Япония
7.0
Билеты
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме
2010, Япония
6.0
Билеты
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
6.0
Билеты
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме
2011, Япония
7.0
Билеты
Письмо для Момо
анимация, драма, аниме
2011, Япония
5.0
Билеты
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
Билеты
