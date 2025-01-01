Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архив подборок
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Театральные постановки в кинотеатрах Москвы

Театр в кино

Много шума из ничего
Много шума из ничего
спектакль 2013, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Доктор Фауст
Globe: Доктор Фауст
спектакль 2011, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Юлий Цезарь
Globe: Юлий Цезарь
спектакль 2014, Великобритания
8.0
Билеты
Венецианский купец
Венецианский купец
спектакль 2015, Великобритания
5.0
Билеты
Антоний и Клеопатра
Антоний и Клеопатра
спектакль 2014, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Комедия ошибок
Globe: Комедия ошибок
спектакль 2015, Великобритания
7.0
Билеты
Лебединое озеро
Лебединое озеро
балет 1967, Германия / США / Австрия
7.0
Билеты
TheatreHD: RSC: Король Лир
TheatreHD: RSC: Король Лир
спектакль 2016, Великобритания
7.0
Билеты
ONP: Лебединое озеро
ONP: Лебединое озеро
балет 2016, Франция
0.0
Билеты
Добрый человек из Сезуана
Добрый человек из Сезуана
спектакль 2020, Россия
0.0
Билеты
Арена ди Верона 2019: Трубадур
Арена ди Верона 2019: Трубадур
спектакль 2019, Италия
0.0
Билеты
Брегенцский фестиваль 2019: Риголетто
Брегенцский фестиваль 2019: Риголетто
спектакль 2019, Австрия / Германия / Швейцария
7.0
Билеты
Salzburger Festspiele: Мессия
Salzburger Festspiele: Мессия
спектакль 2020, Австрия
0.0
Билеты
Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем
Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем
балет 2009, Швеция
0.0
Билеты
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
балет 1994, Нидерланды
0.0
Билеты
Женитьба Фигаро
Женитьба Фигаро
спектакль 2023, Россия
0.0
Билеты
Я – Сергей Образцов
Я – Сергей Образцов
спектакль 2022, Россия
0.0
Билеты
Курентзис: Utopia
Курентзис: Utopia
спектакль 2024, Австрия
0.0
Билеты
Эффект Пигмалиона
Эффект Пигмалиона
балет 2023, Россия
0.0
Билеты
Спящая красавица
Спящая красавица
балет 2024, Россия
0.0
Билеты
Вишнёвый сад
Вишнёвый сад
спектакль 2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Леопольдштадт
TheatreHD: Леопольдштадт
спектакль 2023, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец
TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец
балет 2024, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
опера 2024, Австралия
0.0
Билеты
TheatreHD: Таланты и покойники
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль 2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
опера 2024, Словения
0.0
Билеты
Катарина, или Дочь разбойника
Катарина, или Дочь разбойника
балет 2024, Россия
0.0
Билеты
Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
опера 2021, Греция
0.0
Билеты
Мурад Мерзуки: Зефир
Мурад Мерзуки: Зефир
балет 2021, Франция
0.0
Билеты
Павел I
Павел I
спектакль 2025, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Отелло: Кауфман
TheatreHD: Отелло: Кауфман
опера 2023, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис. Пассажирка
TheatreHD: Курентзис. Пассажирка
опера 2010, Австрия
0.0
Билеты
Турандот
Турандот
спектакль 2024, Россия
0.0
Билеты
Всё, что после
Всё, что после
балет 2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Дафна
TheatreHD: Дафна
спектакль 2023, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии
опера 2025, Италия
0.0
Билеты
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
опера 2014, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Мартин Кушей. Милосердие Тита
TheatreHD: Мартин Кушей. Милосердие Тита
опера 2003, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Асмик Григорян: Гала-концерт в летнюю ночь
опера 2023, Австрия
0.0
Билеты
Театр в кино: Травиата
Театр в кино: Травиата
опера 2021, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Венская опера: Времена года
TheatreHD: Венская опера: Времена года
балет 2022, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
опера 2017, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера
опера 2016, Италия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис: Идоменей
TheatreHD: Курентзис: Идоменей
опера 2019, Австрия
0.0
Билеты
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 93 фильма
В кино с детьми на выходных 20 фильмов
Ужасы перед сном 37 фильмов
Кино прошлого века 80 фильмов
Кино с Оскаром 11 фильмов
Российское кино 59 фильмов
Все подборки
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше