Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Театральные постановки в кинотеатрах Москвы
Театр в кино
Много шума из ничего
спектакль
2013, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Доктор Фауст
спектакль
2011, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Юлий Цезарь
спектакль
2014, Великобритания
8.0
Билеты
Венецианский купец
спектакль
2015, Великобритания
5.0
Билеты
Антоний и Клеопатра
спектакль
2014, Великобритания
7.0
Билеты
Globe: Комедия ошибок
спектакль
2015, Великобритания
7.0
Билеты
Лебединое озеро
балет
1967, Германия / США / Австрия
7.0
Билеты
TheatreHD: RSC: Король Лир
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Билеты
ONP: Лебединое озеро
балет
2016, Франция
0.0
Билеты
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
0.0
Билеты
Арена ди Верона 2019: Трубадур
спектакль
2019, Италия
0.0
Билеты
Брегенцский фестиваль 2019: Риголетто
спектакль
2019, Австрия / Германия / Швейцария
7.0
Билеты
Salzburger Festspiele: Мессия
спектакль
2020, Австрия
0.0
Билеты
Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем
балет
2009, Швеция
0.0
Билеты
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
балет
1994, Нидерланды
0.0
Билеты
Женитьба Фигаро
спектакль
2023, Россия
0.0
Билеты
Я – Сергей Образцов
спектакль
2022, Россия
0.0
Билеты
Курентзис: Utopia
спектакль
2024, Австрия
0.0
Билеты
Эффект Пигмалиона
балет
2023, Россия
0.0
Билеты
Спящая красавица
балет
2024, Россия
0.0
Билеты
Вишнёвый сад
спектакль
2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Леопольдштадт
спектакль
2023, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец
балет
2024, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
опера
2024, Австралия
0.0
Билеты
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль
2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
опера
2024, Словения
0.0
Билеты
Катарина, или Дочь разбойника
балет
2024, Россия
0.0
Билеты
Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
опера
2021, Греция
0.0
Билеты
Мурад Мерзуки: Зефир
балет
2021, Франция
0.0
Билеты
Павел I
спектакль
2025, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Отелло: Кауфман
опера
2023, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис. Пассажирка
опера
2010, Австрия
0.0
Билеты
Турандот
спектакль
2024, Россия
0.0
Билеты
Всё, что после
балет
2024, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Дафна
спектакль
2023, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии
опера
2025, Италия
0.0
Билеты
TheatreHD. Мартин Кушей: Сила судьбы
опера
2014, Германия
0.0
Билеты
TheatreHD: Мартин Кушей. Милосердие Тита
опера
2003, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Асмик Григорян: Гала-концерт в летнюю ночь
опера
2023, Австрия
0.0
Билеты
Театр в кино: Травиата
опера
2021, Россия
0.0
Билеты
TheatreHD: Венская опера: Времена года
балет
2022, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис: Милосердие Тита
опера
2017, Австрия
0.0
Билеты
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Дева озера
опера
2016, Италия
0.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис: Идоменей
опера
2019, Австрия
0.0
Билеты
