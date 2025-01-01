Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.
Для учащихся с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для льготных категорий граждан с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям в возрасте до 5 лет (включительно) скидка в кино 50%. Скидки действительны для фильмов с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.