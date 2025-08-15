Меню
Мир Искусства
Расписание сеансов кинотеатра «Мир Искусства»
Расписание сеансов кинотеатра «Мир Искусства»
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
2D
20:45
от 600 ₽
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
2D
17:20
от 500 ₽
Молчание
драма
1963, Швеция
2D, SUB
19:00
от 600 ₽
Праздник
комедия, мелодрама
1938, США
2D, SUB
15:30
от 400 ₽
