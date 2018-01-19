Меню
Aleksei Slepenkov
19 января 2018, 19:59
Оценка
Никому не советую сюда ходить: залы старые (да и всё старое), наплевательское отношение к гостям.
На новогодних праздниках пошел в кино (было удобно), покупал билет, автомат (билеты только в автоматах продаются) снял деньги с карты и завис, не напечатав билет.
Подошел к администратору, она удостоверилась, что оплата прошла, перезагрузила автомат и далее вот такой диалог:
А - пишите заявление на возврат средств
Я - не надо возвращать, я ведь в кино приехал, дайте мне билет
А - я не могу дать билет, автомат его не напечатал
Я - ну тогда пустите меня в зал, я запомнил ряд и место
А - я не могу пустить вас в зал, у вас нет билета
Я - но вы ведь понимаете, что сейчас новогодние праздники, я приехал отдохнуть, а вместо похода в кино, вы педлагаете мне писать бумаги, ждать возврата денег на карту и остаться без кино, за которое я уже заплатил?
А - ничем не могу помочь, пишите заявление, у нас такие правила.
Итог - ещё 30 минут писал заявление, отзыв в жалобную книгу и ушёл без кино конечно же. Здорово отдохнул, больше никогда туда не вернусь и никому не советую.
19 января 2018, 19:59
4
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 января 2018, 17:55
в ответ на сообщение
Aleksei Slepenkov от 19 января 2018, 19:59
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв и подробности. Передадим ситуацию руководству кинотеатра.
23 января 2018, 17:55
0
2
Ответить
Юлия Яныченко
19 мая 2018, 19:03
Оценка
Ходим несколько раз в месяц! Отличные кресла (чинят!). Прекрасное кондиционирование. Билеты берём на сайте без наценок (как в киноафише). Поесть можно спокойно, без тесноты и есть макдак. Очень близко и удобно метро!
19 мая 2018, 19:03
0
0
Ответить
Маня Калашян
12 мая 2019, 01:57
Оценка
Здравствуйте!
Спешу поделиться случаем вопиющей некомпетентности и хамства со стороны вашего персонала.
Живу недалеко от вашего кинотеатра, а кино очень люблю. В связи с чем, часто являюсь гостьей вашего кинотеатра. Всегда все проходит отлично, видимо, потому что никогда не приходилось сталкиваться с вашим персоналом. Потому что такого хамства я не встречала никогда.
Купила 11.05.2019 на вашем сайте билеты, как обычно, пришла в кино. На кассе попросила распечатать купленные мной билеты, на что мне ответили «они вам не нужны». Я сообщила, что они мне нужны (я коллекционирую их). Мне продолжили повторять фразу «они вам не нужны, пройдите по штрих коду». Еперныйтеатр. ОНИ МНЕ НУЖНЫ! РАСПЕЧАТАЙТЕ МОИ БИЛЕТЫ! Я их купила, имею на них полное право. Ничего печатать не будем, пройдите по бумажке. Дальше лучше. Приходит «администратор» Марина(или Мария). Говорю «распечатайте, пожалуйста, купленные мной билеты. Ничего сложного не прошу». Ваш «администратор» (ставлю кавычки, потому что судя по поведению, предыдущее место работы было касса ашана(p.s.там ей и место, для вашего бизнеса лучше будет таких людей не держать) повторяет фразу «вам не нужны билеты», мол «могу распечатать бумажку со штрих кодом. Объясняю, что коллекционирую билеты. Бумажка мне не нужна, нужны билеты. Начинает со мной спорить, что я купила электронные. Говорю что нет, электронный билет и билет, купленный через сайт-это разные понятия. Но нет, пошла в каморку, распечатала на А4 штрих код, почти швырнула мне их в лицо. Повторя, мне нужны билеты. Она повторяет-мы не можем их печатать. Говорю «это ваши проблемы». ВНИМАНИЕ!КУЛЬМИНАЦИОННАЯ ФРАЗА от вашего АДминистратора -«У МЕНЯ НЕТ ПРОБЛЕМ, У МЕНЯ ВСЕ ПРЕКРАСНО-ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ».
Пиздец, ребят. Извините за мат, других слов нет.
12 мая 2019, 01:57
2
0
Ответить
