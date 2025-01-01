Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Люксор Гудзон Скидки и акции в кинотеатре Люксор Гудзон

Скидки и акции в кинотеатре Люксор Гудзон

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре
Льготный билет

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Инвалидам Многодетным семьям Пенсионерам
Купить билет
День рождения в кино

Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.

В день рождения
Купить билет
Студенческие цены

Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.

Студентам
Купить билет
Коллективные посещения

Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
Купить билет
Детский билет

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Купить билет
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше