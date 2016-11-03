Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Киномакс Мозаика
Отзывы о кинотеатре Киномакс Мозаика
Отзывы о кинотеатре Киномакс Мозаика
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Киномакс Мозаика
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Олег Дунин
3 ноября 2016, 16:15
как вам позвонить и можно бронировать у вас билеты
3 ноября 2016, 16:15
0
0
Ответить
Людвик Ганчаковский
27 января 2017, 22:43
Как бронировать? Можно купить билет в кассе?
27 января 2017, 22:43
0
0
Ответить
oh_alice
7 июля 2021, 20:32
Оценка
Билеты в VIP зал, отдельной зоны ожидания нет, тут не стойте, там не сидите, так не смотрите!!!
Приехали сильно раньше, пришлось ожидать и тут самое интересное, кое-как заняли диванчик, решили перекусить, а оказывается есть на диванах нельзя, женщина, администратор стойки проверки билетов (представили ее как Екатерина), нам об этом сказать не смогла, побежала за тучным охранником, который то и дело тыкал в лицо своим удостоверением.
Нельзя? Хорошо, мы убрали всю еду, сидим ждём, и что вы думаете? все 30 минут ожидания мы наблюдаем как без стеснения, уже известная Екатерина и охранник, а затем и другие сотрудники бара обсуждают нас, косо поглядывая, провожая взглядом любое наше движение.
Отвратительное отношение к клиентам, особенно к клиентам випам.
А ещё в всей зоне ожидания отсутсвует связь, про отсутсвие Wi-Fi вообще молчу, банальной связи нет от слова СОВСЕМ!
Туалеты грязные, хотя посетителей очень мало, заходить туда вообще страшно.
Большое уважение хочется выразить контролёру Валентину, очень жаль, что с вами мы встретились так поздно, возможно, будь вы с нами с самого начала, этого отзыва и вовсе не было.
7 июля 2021, 20:32
1
0
Ответить
e.mihailova1901
9 февраля 2022, 17:11
Оценка
👍
9 февраля 2022, 17:11
0
0
Ответить
30 августа 2024, 00:10
В первые вижу чтоб в кинотетре показвали , в де**мовом качестве, то есть откровенно показывают фильм который был записан на камеру из кинотетра, я просто в шоке. Если нет оригинала засем продовать билеты ? \
Требую назад деньги
30 августа 2024, 00:10
0
0
Ответить
30 августа 2024, 00:40
в ответ на сообщение
от 30 августа 2024, 00:10
..
30 августа 2024, 00:40
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
Алмаз Синема Алтуфьевский
8 комментариев
Coperto-Cinema
2 комментария
Каро 6 Щука
8 комментариев
Космик Марьина Роща
7 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Приехали сильно раньше, пришлось ожидать и тут самое интересное, кое-как заняли диванчик, решили перекусить, а оказывается есть на диванах нельзя, женщина, администратор стойки проверки билетов (представили ее как Екатерина), нам об этом сказать не смогла, побежала за тучным охранником, который то и дело тыкал в лицо своим удостоверением.
Нельзя? Хорошо, мы убрали всю еду, сидим ждём, и что вы думаете? все 30 минут ожидания мы наблюдаем как без стеснения, уже известная Екатерина и охранник, а затем и другие сотрудники бара обсуждают нас, косо поглядывая, провожая взглядом любое наше движение.
Отвратительное отношение к клиентам, особенно к клиентам випам.
А ещё в всей зоне ожидания отсутсвует связь, про отсутсвие Wi-Fi вообще молчу, банальной связи нет от слова СОВСЕМ!
Туалеты грязные, хотя посетителей очень мало, заходить туда вообще страшно.
Большое уважение хочется выразить контролёру Валентину, очень жаль, что с вами мы встретились так поздно, возможно, будь вы с нами с самого начала, этого отзыва и вовсе не было.
Требую назад деньги
Авторизация по e-mail