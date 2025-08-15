Меню
Кинотеатры
Москино Космос
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Космос»
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Космос»
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
19:30
от 330 ₽
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
2D
10:45
от 150 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
17:15
от 330 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
15:00
от 370 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
21:40
от 470 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
12:45
от 190 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:25
от 190 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
19:05
от 470 ₽
2D, SUB
12:25
от 270 ₽
16:30
от 370 ₽
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
2D, SUB
21:25
от 330 ₽
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
2D
15:10
от 280 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
