Отзывы о кинотеатре Синема Стар Юго-Западная
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Юго-Западная
danildanov
19 апреля 2017, 23:22
Оценка
Я детей вожу в кино только в Синема Стар Юго-Западная. Самые лучшие и оборудованные залы. Дети в восторге от кресел, которые вибрируют, наклоняются и поворачиваются сообразно тому, что творится на экране, а еще они эффекты ставят по сильнее и визжат от счастья)
19 апреля 2017, 23:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 апреля 2017, 12:52
в ответ на сообщение
danildanov от 19 апреля 2017, 23:22
Здравствуйте!
Благодарим вас за честный и позитивный отзыв.
Передаем информацию представителям кинотеатра.
20 апреля 2017, 12:52
0
0
Ответить
Татьяна Пезо
25 апреля 2017, 15:30
Оценка
Наконец-то мы с детьми выбрались в кинотеатр Синема Стар. Ходили смотреть мультик. Дети после сеанса ещё долго обсуждали, как им понравилось в кино и, конечно же, они хотят ещё в кино сходить. Думаю, походы в кинотеатр теперь будут в удовольствие, зная, что там так круто.
25 апреля 2017, 15:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 апреля 2017, 13:53
в ответ на сообщение
Татьяна Пезо от 25 апреля 2017, 15:30
Татьяна, здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв!
28 апреля 2017, 13:53
0
0
Ответить
Никита Субботин
18 декабря 2018, 14:08
Оценка
Отличный кинотеатр и торговый центр «Авеню» и самое отличное: что около метро!!! Всем советую)
18 декабря 2018, 14:08
0
0
Ответить
o.m.u.shka
7 января 2023, 02:14
Оценка
1. Ошибка на картах яндекса (ищет дом 86, на самом деле 86А) надо поправить.
2. Почему-то не работали сканеры QR-кодов.
3. На кассе просили какой-то номер заказа, а у меня на руках был только QR-код. Пришлось искать, время, опаздывали...
В остальном всё хорошо.
7 января 2023, 02:14
0
0
Ответить
ilyaesb110
18 ноября 2024, 16:15
Оценка
Хороший кинотеатр и ТЦ
18 ноября 2024, 16:15
0
0
Ответить
schackirovrash
30 января 2025, 17:16
Оценка
Мя
30 января 2025, 17:16
0
0
Ответить
