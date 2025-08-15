Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Музей победы
Расписание сеансов кинотеатра «Музей победы»
Расписание сеансов кинотеатра «Музей победы»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
вт
19
ср
20
чт
21
сб
23
чт
28
сб
6
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
13:25
от 450 ₽
20:00
от 450 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
15:50
от 450 ₽
17:55
от 450 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
11:10
от 450 ₽
16:05
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
21:00
от 450 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 450 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:20
от 450 ₽
13:35
от 450 ₽
15:45
от 450 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
17:45
от 450 ₽
20:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
