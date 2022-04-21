Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Каро 10 София
Отзывы о кинотеатре Каро 10 София
Отзывы о кинотеатре Каро 10 София
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Каро 10 София
Вся информация о кинотеатре
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Елена Борзилова
21 апреля 2022, 11:37
Классный кинотеатр. Билеты не дорогие, в день рождения вообще неделю бесплатно ходить можно. Залы просто бомбические, особенно кресла со столиками и выдвижной штукой для ног❤️
21 апреля 2022, 11:37
Ольга Беликова
19 января 2023, 20:48
Отличный и комфортный кинотеатр.
Очень удобные кресла (как в бизнес классе самолёта).
19 января 2023, 20:48
Елена Елена
11 февраля 2024, 20:13
Кинотеатр великолепный! И все было отлично до сегодняшнего дня. Сегодня, мы в очередной раз решили посетить данный кинотеатр, но обслуживание сегодня было из ряда вон! Мы купили в магазинчике при кинотеатре товар и со всеми этими коробками, бутылками с водой, популярном подошли ко входу в фойе, где расположены залы для просмотра, но НАС НЕ ПУСТИЛИ, ссылаясь на то, что вход только за 10 минут до начала сеанса, а мы пришли за 20 минут и он не может нас пропустить. Мы вышли в общий зал, но и там тоже не было места, куда можно было бы притулиться (пришлось все товары разместить на стойке администратора), да ещё и туалет был закрыт, хотя в фойе есть туалет для пользователей кинотеатра. Администратор сослался на информацию, указанную на сайте кинотеатра о том, что в фойе (т к. Зала ожидания у них нет) посетители запускаются за 10 минут. К сожалению, такую информацию я на сайте не нашла и думаю, что ее нет. Такая ситуация впервые, хотя мы часто посещаем кинотеатр! БЕЗОБРАЗИЕ в организации обслуживания на входе в кинотеатр! А сам кинотеатр, залы великолепны. Очень неприятная история!
11 февраля 2024, 20:13
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Очень удобные кресла (как в бизнес классе самолёта).
