Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Кинопарк

Москино Кинопарк

Москва
Адрес
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
Билеты от 250 ₽
мало голосов Оцените
2 голоса
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Кинопарк
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
19:50 от 420 ₽ ...
Дамбо
Дамбо
Сегодня 1 сеанс
12:10 от 250 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 250 ₽ ...
На деревню дедушке
На деревню дедушке
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 420 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
2 голоса
Фильмы в кинотеатре Москино Кинопарк

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
19:50 от 420 ₽
Дамбо анимация, детский, сказка, мюзикл 1941, США
2D
12:10 от 250 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 250 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
