15.8 км
Ракурс Московская обл., дер. Новоглаголево
5
18.1 км
Каро 4 Подольск ул. Большая Серпуховская, 45, ТЦ «Капитолий Подольск»
5
18.8 км
Silver Cinema Подольск ул. Комсомольская, 24, ТРЦ «Кварц»
5
19.9 км
Синема Парк Бутово Молл пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
5
20.3 км
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
5
21 км
Дворец культуры г. Московский, мкрн 1., 49 
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
