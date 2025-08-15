Меню
Москино Кинопарк
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Кинопарк»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
19:50
от 420 ₽
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
2D
12:10
от 250 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 250 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:00
от 420 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
13:25
от 350 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
15:55
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
