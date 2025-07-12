Меню
Кинотеатры
Космик Щелковский
Космик Щелковский
Москва
Адрес
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
Билеты от 390 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Космик Щелковский
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
16:15
...
TheatreHD: Таланты и покойники
Сегодня 1 сеанс
19:30
...
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
10:10
...
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
19:45
от 390 ₽
...
Сегодня
от 390 ₽
Завтра
от 490 ₽
17 августа
от 490 ₽
22 августа
от 550 ₽
29 августа
Отзывы о кинотеатре
vskotov11
12 июля 2025, 16:09
Грязно, кинотеатр застрял в начале 2000
Фильмы в кинотеатре Космик Щелковский
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пт
22
пт
29
от 400 ₽
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
2D
16:15
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль
2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:10
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
