Киноафиша Москвы Кинотеатры Космик Щелковский

Космик Щелковский

Москва
Адрес
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
Билеты от 390 ₽
3 голоса
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Космик Щелковский
28 лет спустя
28 лет спустя
Сегодня 1 сеанс
16:15 ...
TheatreHD: Таланты и покойники
TheatreHD: Таланты и покойники
Сегодня 1 сеанс
19:30 ...
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
10:10 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
19:45 от 390 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
vskotov11 12 июля 2025, 16:09
Грязно, кинотеатр застрял в начале 2000
3 голоса
Фильмы в кинотеатре Космик Щелковский

28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
16:15
TheatreHD: Таланты и покойники спектакль 2024, Россия
2D
19:30
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:10
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
