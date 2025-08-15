Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
КАРО 6 Киргизия
КАРО 6 Киргизия
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Москва, Зеленый пр., 81
Метро
Новогиреево
Показать на карте
Билеты от 280 ₽
мало голосов
Оцените
1
голос
Билеты от 280 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре КАРО 6 Киргизия
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
13:00
от 610 ₽
21:50
от 660 ₽
...
Балерина
Сегодня 1 сеанс
19:50
от 300 ₽
...
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
12:10
от 300 ₽
...
Жизнь Чака
Сегодня 1 сеанс
15:15
от 300 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 280 ₽
Завтра
от 280 ₽
17 августа
от 280 ₽
18 августа
от 270 ₽
19 августа
от 270 ₽
20 августа
от 270 ₽
22 августа
от 880 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
1
голос
Оцените
Фильмы в кинотеатре КАРО 6 Киргизия
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
пт
22
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
13:00
от 610 ₽
21:50
от 660 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
19:50
от 300 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
12:10
от 300 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
