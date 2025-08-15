Меню
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
13:00 от 610 ₽ 21:50 от 660 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
19:50 от 300 ₽
Джульетта и Ромео мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
2D
12:10 от 300 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
15:15 от 300 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:15 от 660 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:15 от 440 ₽ 14:05 от 610 ₽
Лея и волшебная карта анимация, фэнтези 2024, Китай
2D
12:00 от 610 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
10:30 от 280 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
14:20 от 610 ₽ 20:15 от 660 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
11:20 от 440 ₽ 14:45 от 610 ₽ 18:00 от 660 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:50 от 440 ₽ 17:45 от 660 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:50 от 440 ₽ 16:00 от 610 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
15:30 от 610 ₽ 19:00 от 660 ₽ 22:50 от 660 ₽
Пила Х криминал, драма, ужасы 2023, США
2D
21:20 от 660 ₽
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
2D
17:00 от 660 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
13:35 от 610 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:35 от 440 ₽ 13:15 от 610 ₽ 16:30 от 610 ₽ 19:25 от 660 ₽
Рыжая Соня фэнтези, боевик 2025, США
2D
16:50 от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
20:45 от 660 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
18:30 от 660 ₽ 22:35 от 660 ₽
