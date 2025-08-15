Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
КАРО 6 Киргизия
Расписание сеансов кинотеатра «КАРО 6 Киргизия»
Расписание сеансов кинотеатра «КАРО 6 Киргизия»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
13:00
от 610 ₽
21:50
от 660 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
19:50
от 300 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
12:10
от 300 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
15:15
от 300 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:15
от 660 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:15
от 440 ₽
14:05
от 610 ₽
Лея и волшебная карта
анимация, фэнтези
2024, Китай
2D
12:00
от 610 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:30
от 280 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
14:20
от 610 ₽
20:15
от 660 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:20
от 440 ₽
14:45
от 610 ₽
18:00
от 660 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:50
от 440 ₽
17:45
от 660 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:50
от 440 ₽
16:00
от 610 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
15:30
от 610 ₽
19:00
от 660 ₽
22:50
от 660 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
21:20
от 660 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
17:00
от 660 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
13:35
от 610 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:35
от 440 ₽
13:15
от 610 ₽
16:30
от 610 ₽
19:25
от 660 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
16:50
от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
20:45
от 660 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
18:30
от 660 ₽
22:35
от 660 ₽
