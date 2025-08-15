Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Stella di Mosca Summer Cinema

Stella di Mosca Summer Cinema

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Б.Никитская, 9
Метро
Александровский Сад Библиотека им. Ленина Арбатская Боровицкая Охотный Ряд Театральная Площадь Революции
Билеты от 7500 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Stella di Mosca Summer Cinema
Голос Луны
Голос Луны
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 7500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Голос Луны комедия, приключения, драма 1990, Италия / Франция
2D, SUB
20:00 от 7500 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
