Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Stella di Mosca Summer Cinema
Stella di Mosca Summer Cinema
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Москва, ул. Б.Никитская, 9
Метро
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Арбатская
Боровицкая
Охотный Ряд
Театральная
Площадь Революции
Показать на карте
Билеты от 7500 ₽
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 7500 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Stella di Mosca Summer Cinema
Голос Луны
Сегодня 1 сеанс
20:00
от 7500 ₽
...
Полное расписание и билеты
17 августа
от 7500 ₽
19 августа
от 7500 ₽
20 августа
от 7500 ₽
21 августа
от 7500 ₽
27 августа
от 7500 ₽
2 сентября
от 9000 ₽
3 сентября
от 9000 ₽
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Stella di Mosca Summer Cinema
вс
17
вт
19
ср
20
чт
21
ср
27
вт
2
ср
3
чт
4
вт
9
ср
10
чт
11
Голос Луны
комедия, приключения, драма
1990, Италия / Франция
2D, SUB
20:00
от 7500 ₽
Полное расписание и билеты
