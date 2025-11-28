Меню
Адрес
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
Расписание сеансов
в кинотеатре Москино Эльбрус
Август
Сегодня 1 сеанс
16:50
от 470 ₽
...
Авиатор
Сегодня 1 сеанс
18:25
от 570 ₽
...
Два мира, одно желание
Сегодня 2 сеанса
16:10
от 470 ₽
20:45
от 570 ₽
...
Есть только МиГ
Сегодня 1 сеанс
19:35
от 570 ₽
...
Сегодня
от 470 ₽
Завтра
от 420 ₽
30 ноября
от 420 ₽
1 декабря
от 320 ₽
2 декабря
от 320 ₽
3 декабря
от 320 ₽
Фильмы в кинотеатре Москино Эльбрус
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
2D
16:50
от 470 ₽
Авиатор
фантастика
2025, Россия
2D
18:25
от 570 ₽
Два мира, одно желание
мелодрама
2025, Турция
2D
16:10
от 470 ₽
20:45
от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века»
Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»
Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)
«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT
Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете
Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»
