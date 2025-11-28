Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Эльбрус

Москино Эльбрус

Москва
Адрес
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
Показать на карте
Билеты от 470 ₽
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 470 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Москино Эльбрус
Август
Август
Сегодня 1 сеанс
16:50 от 470 ₽ ...
Авиатор
Авиатор
Сегодня 1 сеанс
18:25 от 570 ₽ ...
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
Сегодня 2 сеанса
16:10 от 470 ₽ 20:45 от 570 ₽ ...
Есть только МиГ
Есть только МиГ
Сегодня 1 сеанс
19:35 от 570 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Москино Эльбрус

Сегодня 28 Завтра 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Август
Август драма, исторический, военный 2025, Россия
2D
16:50 от 470 ₽
Авиатор
Авиатор фантастика 2025, Россия
2D
18:25 от 570 ₽
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание мелодрама 2025, Турция
2D
16:10 от 470 ₽ 20:45 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Историки молчат, но есть две основные версии: от чего умерла Михримах-султан из «Великолепного века»
Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»
Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)
«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT
Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете
Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше