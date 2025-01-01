Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Эльбрус Кинотеатр Москино Эльбрус (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Эльбрус (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Эльбрус (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.9 км
Киномакс Титан Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
5
4 км
Киноквартал на Варшавской Варшавская
5
4.3 км
Москино Ангара Варшавская / Севастопольская / Каховская
5
4.5 км
Кронверк Синема Облака Красногвардейская / Зябликово / Домодедовская
5
4.5 км
Формула Кино Чертаново Чертановская
5
4.5 км
Киномакс Пражская Пражская
5
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Это может быть даже Геркем: зрители нашли 3 кандидатуры для выжившей в «Клюквенном щербете» — одна смелее другой
Сколько сезонов у «Очень странных дел» и когда ждать финальную точку истории? Объясняем для тех, кто уже запутался за 9 лет
Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать
Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита
Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)
«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT
Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»
Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)
Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося
Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете
«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше