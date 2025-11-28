Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Эльбрус
Расписание сеансов кинотеатра «Москино Эльбрус»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
28
Завтра
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
2D
16:50
от 470 ₽
Авиатор
фантастика
2025, Россия
2D
18:25
от 570 ₽
Два мира, одно желание
мелодрама
2025, Турция
2D
16:10
от 470 ₽
20:45
от 570 ₽
Есть только МиГ
комедия
2025, Россия
2D
19:35
от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
2D
15:00
от 470 ₽
17:10
от 570 ₽
19:20
от 570 ₽
21:30
от 570 ₽
Письмо Деду Морозу
комедия, семейный, фэнтези
2025, Россия
2D
14:40
от 470 ₽
18:35
от 570 ₽
Сводишь с ума
комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
2D
16:35
от 470 ₽
Сущность
драма
2025, Великобритания
2D
21:40
от 570 ₽
Умри, любовь моя
комедия, драма, ужасы
2025, Канада / США
2D, SUB
20:30
от 570 ₽
