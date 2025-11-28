«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет)

Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать

Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи

Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита

«Почти человек» с Карлом Урбаном был одним из лучших Sci-Fi 2010-х: спустя 12 лет в России вышел его уморительный «двойник»

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

Устали ждать новый фильм Нолана? «Одиссея» выйдет в кино уже в декабре 2025-го (но есть большой подвох)

Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)