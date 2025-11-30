Меню
Синема Стар Селигерская
Синема Стар Селигерская
Москва
Адрес
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
Метро
Селигерская
Расписание сеансов
в кинотеатре Синема Стар Селигерская
Август
Сегодня 2 сеанса
15:30
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
Два мира, одно желание
Сегодня 3 сеанса
10:50
от 400 ₽
15:20
от 700 ₽
19:50
от 700 ₽
Есть только МиГ
Сегодня 5 сеансов
10:40
от 400 ₽
15:00
от 700 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
Сегодня 6 сеансов
10:20
от 400 ₽
11:30
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
14:00
от 500 ₽
Сегодня
от 400 ₽
Завтра
от 340 ₽
2 декабря
от 220 ₽
3 декабря
от 340 ₽
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Селигерская
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
2D
15:30
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
Два мира, одно желание
мелодрама
2025, Турция
2D
10:50
от 400 ₽
15:20
от 700 ₽
19:50
от 700 ₽
Есть только МиГ
комедия
2025, Россия
2D
10:40
от 400 ₽
15:00
от 700 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
21:45
от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде
Такими Леопольда и Котенка Гава вы еще не видели: «вязаный» тренд в ИИ добрался и до советских мультиков
Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают
«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
