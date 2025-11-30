Меню
Москва
Адрес
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
Метро
Селигерская
Показать на карте
мало голосов Оцените
0 голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Селигерская
Август
Август
Сегодня 2 сеанса
15:30 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽ ...
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
Сегодня 3 сеанса
10:50 от 400 ₽ 15:20 от 700 ₽ 19:50 от 700 ₽ ...
Есть только МиГ
Есть только МиГ
Сегодня 5 сеансов
10:40 от 400 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:15 от 700 ₽ 19:30 от 700 ₽ ...
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
Сегодня 6 сеансов
10:20 от 400 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:45 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Селигерская

Сегодня 30 Завтра 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Август
Август драма, исторический, военный 2025, Россия
2D
15:30 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание мелодрама 2025, Турция
2D
10:50 от 400 ₽ 15:20 от 700 ₽ 19:50 от 700 ₽
Есть только МиГ
Есть только МиГ комедия 2025, Россия
2D
10:40 от 400 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:15 от 700 ₽ 19:30 от 700 ₽ 21:45 от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
