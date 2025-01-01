Меню
Синема Стар Селигерская
Кинотеатры
Синема Стар Селигерская
Кинотеатр Синема Стар Селигерская (Москва)
О кинотеатре
Расписание
Карта
450
метров
Киномакс XL
Селигерская
5
2.5
км
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
5
2.9
км
Москино Марс
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
5
3.2
км
Алмаз Синема Алтуфьевский
Владыкино
5
3.8
км
Мир
Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ Маркос Молл
5
3.8
км
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
