Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Селигерская
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Селигерская»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Селигерская»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
2D
15:30
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
Два мира, одно желание
мелодрама
2025, Турция
2D
10:50
от 400 ₽
15:20
от 700 ₽
19:50
от 700 ₽
Есть только МиГ
комедия
2025, Россия
2D
10:40
от 400 ₽
15:00
от 700 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
21:45
от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
2D
10:20
от 400 ₽
11:30
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
14:00
от 500 ₽
15:15
от 700 ₽
16:30
от 700 ₽
17:40
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
20:10
от 700 ₽
21:30
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 400 ₽
12:30
от 500 ₽
14:30
от 500 ₽
Письмо Деду Морозу
комедия, семейный, фэнтези
2025, Россия
2D
12:55
от 500 ₽
16:20
от 700 ₽
18:30
от 700 ₽
По-братски
комедия
2025, Россия
2D
11:00
от 500 ₽
13:15
от 500 ₽
17:45
от 700 ₽
20:40
от 700 ₽
22:50
от 700 ₽
Умри, любовь моя
комедия, драма, ужасы
2025, Канада / США
2D
13:05
от 500 ₽
18:20
от 700 ₽
22:20
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
