Кинотеатр открыт 28 ноября 2025 года в районном центре «Место встречи Нева». Четыре уютных зала, оборудованные в соответствии с международными стандартами, обеспечивают наиболее высокое качество кинопоказа. Здесь имеется современное оборудование, включая цифровой 2k кинопроектор и многоканальную систему звуковоспроизведения Dolby 5.1. Анатомические кресла и широкоформатный экран делают просмотр фильмов особенно удобным. Дизайн интерьера выполнен в лофт-стиле, что также способствует атмосфере уюта и комфорта. Кинотеатр «Москино Нева» предлагает широкий выбор фильмов, включая новинки мирового и отечественного производства, премьеры, а также ретроспективные показы и специальные мероприятия.