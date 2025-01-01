Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Нева Кинотеатр Москино Нева (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Нева (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Нева (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.1 км
Балтика Сходненская
5
2.5 км
Киносфера IMAX Правобережная, 1б, ТРЦ «Капитолий Ленинградский»
5
2.8 км
Киномакс Водный Водный стадион
5
4.4 км
Синема Стар Селигерская Селигерская
5
4.6 км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Балтийская / Войковская
5
4.7 км
Киномакс XL Селигерская
5
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
На эту сцену с Нео обратили внимание единицы: повторяется в каждом фильме «Матрицы»
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде
Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика
Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»
Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше