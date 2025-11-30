Меню
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
2D
14:35
от 640 ₽
Авиатор
фантастика
2025, Россия
2D
14:00
от 640 ₽
18:45
от 740 ₽
Алиса в Стране чудес
мюзикл
2025, Россия
2D
11:45
от 570 ₽
Горыныч
приключения, сказка
2025, Россия
2D
10:30
от 470 ₽
Два мира, одно желание
мелодрама
2025, Турция
2D
16:20
от 740 ₽
21:10
от 740 ₽
Есть только МиГ
комедия
2025, Россия
2D
12:25
от 570 ₽
20:00
от 740 ₽
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
2D
12:35
от 570 ₽
14:55
от 640 ₽
17:15
от 740 ₽
19:35
от 740 ₽
21:50
от 740 ₽
Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
от 470 ₽
12:55
от 570 ₽
Письмо Деду Морозу
комедия, семейный, фэнтези
2025, Россия
2D
10:55
от 470 ₽
14:45
от 640 ₽
18:55
от 740 ₽
Сводишь с ума
комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
2D
16:45
от 740 ₽
Сентиментальная ценность
комедия, драма
2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
2D
17:25
от 740 ₽
Сущность
драма
2025, Великобритания
2D
22:10
от 740 ₽
Умри, любовь моя
комедия, драма, ужасы
2025, Канада / США
2D
20:55
от 740 ₽
Эльф и украденное рождество
анимация, семейный
2025, США / Германия / Индия
2D
10:20
от 470 ₽
