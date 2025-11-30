Кинотеатр открыт 28 ноября 2025 г. в районном центре «Место встречи Марс». Пять уютных залов оснащены цифровыми 2k кинопроекторами, многоканальными системами звуковоспроизведения Dolby 5.1, большими киноэкранами, удобными креслами-реклайнерами, в которых можно расположиться с комфортом.
Дизайн интерьера выполнен в лофт-стиле, что также способствует атмосфере уюта и комфорта.
Кинотеатр «Москино Марс» предлагает широкий выбор фильмов, включая новинки мирового и отечественного производства, премьеры, а также ретроспективные показы и специальные мероприятия.