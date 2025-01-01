«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил

А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…

У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом

230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры