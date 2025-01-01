Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Марс Кинотеатр Москино Марс (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Марс (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Марс (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.1 км
Мир Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ Маркос Молл
5
2.1 км
Мираж Синема Отрадное Отрадное
5
2.5 км
Каро 6 Будапешт Лескова, 14
5
2.8 км
Киномакс XL Селигерская
5
2.9 км
Синема Стар Селигерская Селигерская
5
2.9 км
Алмаз Синема Алтуфьевский Владыкино
5
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше