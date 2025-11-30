Меню
Август
Август драма, исторический, военный 2025, Россия
2D
14:10 от 550 ₽
Авиатор
Авиатор фантастика 2025, Россия
2D
14:00 от 550 ₽ 18:30 от 630 ₽
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес мюзикл 2025, Россия
2D
11:45 от 470 ₽
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание мелодрама 2025, Турция
2D
16:20 от 630 ₽ 20:50 от 630 ₽
Есть только МиГ
Есть только МиГ комедия 2025, Россия
2D
11:30 от 470 ₽ 16:00 от 630 ₽ 19:25 от 630 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3 криминал, триллер 2025, США
2D
10:30 от 420 ₽ 12:45 от 470 ₽ 14:55 от 550 ₽ 17:05 от 630 ₽ 19:15 от 630 ₽ 21:25 от 630 ₽
Маша и Медведи
Маша и Медведи приключения, комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 420 ₽ 14:30 от 550 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:20 от 420 ₽
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу комедия, семейный, фэнтези 2025, Россия
2D
10:40 от 420 ₽ 12:35 от 470 ₽ 16:10 от 630 ₽ 18:00 от 630 ₽
Сводишь с ума
Сводишь с ума комедия, драма, фэнтези 2025, Россия
2D
19:50 от 630 ₽
Сентиментальная ценность
Сентиментальная ценность комедия, драма 2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
2D
16:50 от 630 ₽
2D, SUB
20:25 от 630 ₽
Стометровка
Стометровка анимация, драма, спорт 2025, Япония / США
2D
21:35 от 630 ₽
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя комедия, драма, ужасы 2025, Канада / США
2D
13:40 от 550 ₽
2D, SUB
18:10 от 630 ₽ 21:50 от 630 ₽
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество анимация, семейный 2025, США / Германия / Индия
2D
12:15 от 470 ₽
