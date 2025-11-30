Меню
Москино Рассвет

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
Билеты от 470 ₽
Сеть

Москино

О кинотеатре

Кинотеатр открыт 28 ноября 2025 г. в районном центре «Место встречи Рассвет». Пять уютных залов оборудованы в соответствии с международными стандартами, что позволяет обеспечить наиболее высокое качество кинопоказа.

Каждый зал оснащен цифровым 2k кинопроектором, многоканальной системой звуковоспроизведения Dolby 5.1, большими киноэкранами, удобными креслами-реклайнерами, в которых можно расположиться с комфортом.

Дизайн интерьера выполнен в лофт-стиле, что также способствует атмосфере уюта и комфорта.

Кинотеатр «Москино Рассвет» предлагает широкий выбор фильмов, включая новинки мирового и отечественного производства, премьеры, а также ретроспективные показы и специальные мероприятия.

Расписание сеансов в кинотеатре Москино Рассвет
Август
Август
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 740 ₽ ...
Авиатор
Авиатор
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 640 ₽ 18:30 от 740 ₽ ...
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 570 ₽ ...
Горыныч
Горыныч
Сегодня 1 сеанс
14:25 от 640 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Москино Рассвет

Август
Август драма, исторический, военный 2025, Россия
2D
16:10 от 740 ₽
Авиатор
Авиатор фантастика 2025, Россия
2D
14:00 от 640 ₽ 18:30 от 740 ₽
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес мюзикл 2025, Россия
2D
11:45 от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
