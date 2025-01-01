Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Москино Рассвет Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте

Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.3 км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Балтийская / Войковская
5
2.5 км
Киномакс Водный Водный стадион
5
3.5 км
Москино Искра Тимирязевская
5
3.5 км
Синема Парк «Пятая Авеню» Октябрьское поле
5
3.5 км
Москино Юность Октябрьское поле / Панфиловская / Зорге
5
3.7 км
Каро 6 Щука Щукинская
5
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Такими Леопольда и Котенка Гава вы еще не видели: «вязаный» тренд в ИИ добрался и до советских мультиков
3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше