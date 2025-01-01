Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Москино Рассвет
Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте
Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Москино Рассвет (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.3
км
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская / Войковская
5
2.5
км
Киномакс Водный
Водный стадион
5
3.5
км
Москино Искра
Тимирязевская
5
3.5
км
Синема Парк «Пятая Авеню»
Октябрьское поле
5
3.5
км
Москино Юность
Октябрьское поле / Панфиловская / Зорге
5
3.7
км
Каро 6 Щука
Щукинская
5
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Такими Леопольда и Котенка Гава вы еще не видели: «вязаный» тренд в ИИ добрался и до советских мультиков
3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
