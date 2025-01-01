Меню
Сеть «Пять звезд» - это девять современных кинотеатров; три из которых расположены в центре Москвы и шесть - в крупных региональных городах. Киносеть активно участвует в процессе формирования цивилизованного кинотеатрального рынка в России. Главное кредо сети — организация особого кинематографического пространства за счет уверенного строительства и качественного управления кинотеатрами.

Каждый кинотеатр сети «Пять звезд» — универсальный культурно-просветительский центр и уникальное произведение архитектуры и дизайна, предоставляющий комфортные и интересные условия для проведения досуга. Кинотеатры охотно посещают представители всех возрастных и социальных слоев, а цены на билеты доступны самым широким слоям населения.

Сеть «Пять звезд» имеет активную развивающуюся структуру, стремится гибко реагировать на изменения потребностей зрителей и не отставать от новых технологий, повышающих качество изображения, уровень зрелищности кинопродукта.

Репертуар кинотеатров сети «Пять Звезд» невероятно разнообразен и предвосхищает любые, даже самые строгие запросы зрителя. Сеть «Пять звезд» одна из первых в Москве, стала предлагать не только блокбастеры, но артхаусное, авторское и фестивальное кино, фильмы на языке оригинала, эксклюзивную подборку фильмов, расширяющих стандартные представления о кинематографе.

Кинотеатры
Пять звезд
пл. Ленина, 2а
19 отзывов
Пять звезд Бирюлево
ул. Бирюлевская, 17
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
Третьяковская
Третьяковская
8 отзывов
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
Добрынинская
Серпуховская
3 отзыва
Скидки в сети
Фильмы на Пять звезд / Пять звезд на Новокузнецкой

Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.

Участникам клубной системы привилегий
Скидка учащимся / Пять звезд на Новокузнецкой

Для учащихся с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Льготный билет / Пять звезд на Новокузнецкой

Для льготных категорий граждан с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
