Сеть «Пять звезд» - это девять современных кинотеатров; три из которых расположены в центре Москвы и шесть - в крупных региональных городах. Киносеть активно участвует в процессе формирования цивилизованного кинотеатрального рынка в России. Главное кредо сети — организация особого кинематографического пространства за счет уверенного строительства и качественного управления кинотеатрами.

Каждый кинотеатр сети «Пять звезд» — универсальный культурно-просветительский центр и уникальное произведение архитектуры и дизайна, предоставляющий комфортные и интересные условия для проведения досуга. Кинотеатры охотно посещают представители всех возрастных и социальных слоев, а цены на билеты доступны самым широким слоям населения.

Сеть «Пять звезд» имеет активную развивающуюся структуру, стремится гибко реагировать на изменения потребностей зрителей и не отставать от новых технологий, повышающих качество изображения, уровень зрелищности кинопродукта.

Репертуар кинотеатров сети «Пять Звезд» невероятно разнообразен и предвосхищает любые, даже самые строгие запросы зрителя. Сеть «Пять звезд» одна из первых в Москве, стала предлагать не только блокбастеры, но артхаусное, авторское и фестивальное кино, фильмы на языке оригинала, эксклюзивную подборку фильмов, расширяющих стандартные представления о кинематографе.