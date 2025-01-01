Меню
История сети кинотеатров MORI CINEMA начинается с шестизального кинотеатра, открытого в 2007 году в Санкт-Петербурге и спроектированного с учетом организации максимально комфортного просмотра кинофильмов и отдыха. В дальнейшем компания при открытии новых кинотеатров в различных регионах оснащала свои проекты новейшим кинопроекционным оборудованием и современной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Таким образом, в активе сети кинотеатров MORI CINEMA появились суперсовременные залы ATMOS.

 

На сегодняшний день, ежедневно тысячи зрителей в Москве, Мытищи, Красногорске, Пушкино, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Тольятти и Череповце приобретают билеты в кинотеатры MORI CINEMA, чтобы насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшими аудиосистемами Dolby Atmos.
А современный дизайн кинотеатров – создает позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям.

Для зрителей, особенно ценящих высокую степень комфорта и качество услуг, сеть кинотеатров MORI CINEMA предоставляет VIP залы.

 

MORI CINEMA не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою сеть, используя все самые последние разработки в области премиум-просмотра контента в 2D и 3D, и расширять сеть кинотеатров, чтобы быть ближе к зрителям.

В других городах
Волгоград, Красногорск, Красноярск, Мытищи, Пушкино, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тольятти, Череповец
Кинотеатры
Mori Cinema
ул. Знаменская, 5, ТРЦ «Июнь»
6 отзывов
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
8 отзывов
Mori Cinema Пушкино
Пушкинский район, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского шоссе участка федеральной трассы М-8 Москва-Холмогоры
1 отзыв
Летний кинотеатр Mori Cinema
Технопарк
Все кинотеатры
Скидки в сети
Коллективные посещения / Mori Cinema Кунцево

Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Комбосреда / Mori Cinema Кунцево

Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.

Специальные предложения
Супервторник / Mori Cinema Кунцево

По вторникам билет в кино стоит 280 рублей. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Все скидки в сети
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
