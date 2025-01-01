История сети кинотеатров MORI CINEMA начинается с шестизального кинотеатра, открытого в 2007 году в Санкт-Петербурге и спроектированного с учетом организации максимально комфортного просмотра кинофильмов и отдыха. В дальнейшем компания при открытии новых кинотеатров в различных регионах оснащала свои проекты новейшим кинопроекционным оборудованием и современной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Таким образом, в активе сети кинотеатров MORI CINEMA появились суперсовременные залы ATMOS.
На сегодняшний день, ежедневно тысячи зрителей в Москве, Мытищи, Красногорске, Пушкино, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Тольятти и Череповце приобретают билеты в кинотеатры MORI CINEMA, чтобы насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшими аудиосистемами Dolby Atmos.
А современный дизайн кинотеатров – создает позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям.
Для зрителей, особенно ценящих высокую степень комфорта и качество услуг, сеть кинотеатров MORI CINEMA предоставляет VIP залы.
MORI CINEMA не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою сеть, используя все самые последние разработки в области премиум-просмотра контента в 2D и 3D, и расширять сеть кинотеатров, чтобы быть ближе к зрителям.
Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.
По вторникам билет в кино стоит 280 рублей. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.