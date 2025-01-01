Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Сети кинотеатров MORI CINEMA Расписание

MORI CINEMA: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Mori Cinema Кунцево Молодежная
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:30 от 690 ₽ 13:00 от 690 ₽ 15:30 от 790 ₽ 18:05 от 790 ₽ 20:35 от 790 ₽ 23:00 от 690 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:35 от 690 ₽ 11:55 от 2500 ₽ 13:40 от 690 ₽ 15:00 от 790 ₽ 15:35 от 2900 ₽ 16:45 от 790 ₽ 18:10 от 790 ₽ 18:50 от 2900 ₽ 19:50 от 790 ₽ 21:15 от 790 ₽ 22:00 от 2900 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
13:55 от 690 ₽ 16:40 от 790 ₽ 17:50 от 790 ₽ 19:35 от 790 ₽ 20:35 от 790 ₽ 22:20 от 790 ₽
Еще 10 фильмов
Летний кинотеатр Mori Cinema г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
20:15 от 1400 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
22:15 от 1200 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше