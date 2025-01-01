Меню
Час Кино Бибирево
Медведково
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
12:00
16:25
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:20
16:20
Элио
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
2D
12:50
17:00
Еще 10 фильмов
Час кино Свиблово
Свиблово
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:50
14:40
18:35
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:30
20:30
Формула 1
спорт
2025, США
2D
17:30
20:15
Еще 12 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
