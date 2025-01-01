Меню
Час кино: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Час Кино Бибирево Медведково
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
12:00 16:25
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
12:20 16:20
Элио приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный 2025, США
2D
12:50 17:00
Час кино Свиблово Свиблово
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
12:50 14:40 18:35
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
16:30 20:30
Формула 1 спорт 2025, США
2D
17:30 20:15
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
