Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
На карте
Сеть Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино на карте в городе Москва
Москва
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
КИНО ОККО Афимолл Сити
Деловой центр / Международная / Выставочная / Кутузовская
г. Москва, Пресненская наб., 2, ТРЦ «АфиМолл Сити», 5 этаж
Кронверк Синема Вэйпарк
71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
г. Москва, 71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
+7 (495) 419-33-44
Кронверк Синема МДМ
Фрунзенская
г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 28
(495)782-88-36; 782-88-12
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская / Зябликово / Домодедовская
г. Москва, Ореховый б-р, 22А, ТЦ «Облака»
+7 (495) 419-33-44
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
г. Москва, Семеновская пл., 1, ТРЦ «Семеновский»
+7 495 780 01 71
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская / Войковская
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, ТЦ «Метрополис»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк «Пятая Авеню»
Октябрьское поле
г. Москва, ул. Бирюзова, 32а, ТРЦ «Пятая Авеню», 3 этаж
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Бутово Молл
пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Европейский
Киевская
г. Москва, пл. Киевского вокзала, вл. 2, ТРЦ «Европейский»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Зеленопарк
18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
г. Зеленоград, 18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Мосфильм
Мосфильмовская, 1, стр. 44
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
Синема Парк Ривьера
ЗИЛ
г. Москва, ул. Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Филион
Фили / Багратионовская
г. Москва, Багратионовский проезд, 5, ТРЦ «Филион», 4 этаж
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема Парк Химки
Ленинградское шоссе, 5 км., ТРЦ «Мега Химки»
г. Химки, Ленинградское шоссе, 5 км., ТРЦ «Мега Химки»
+7 (800) 700-01-11 (колл-центр)
Синема Парк в ТРК «Глобал Сити»
Южная
г. Москва, ул. Днепропетровская, 2, ТРК «Глобал Сити», 3 этаж
+7 (800) 700-01-11 (колл-центр)
Синема Парк на Калужской
Калужская
г. Москва, ул. Профсоюзная, 61А, ТЦ «Калужский», 3 этаж
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема парк Белая Дача
14 км. МКАД, ТЦ «МЕГА Белая Дача»
г. Москва, 14 км. МКАД, ТЦ «МЕГА Белая Дача»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Синема парк Теплый Стан
Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
г. Москва, Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула Кино Лефортово
шоссе Энтузиастов, 12/2, ТРЦ «Город»
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 12/2, ТРЦ «Город»
+7 (800) 700-01-11 (колл-центр)
Формула Кино Прага
Савеловская
г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 10
+7 (800) 250-80-25 (автоинформатор)
Формула Кино Стрела
Смоленская
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 23/25
+7 (495) 795-37-95 (автоинформатор)
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
г. Москва, Театральный проезд, 5/1, 6 этаж
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула Кино Чертаново
Чертановская
г. Москва, мкрн Северное Чертаново, 1а, стр. 2, ТРЦ «Авентура»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула Кино на Кутузовском
Славянский бульвар
г. Москва, Кутузовский просп., 57
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская / Хорошёвская
г. Москва, Хорошевское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула кино Витязь
Беляево
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 27а
Формула кино Горизонт
Фрунзенская
г. Москва, Комсомольский просп., 21/10
+7 (800) 700-01-11 (колл-центр)
Формула кино Ладога
Медведково
г. Москва, ул. Широкая, 12
+7 (800) 700-01-11 (колл-центр)
Формула кино на Мичуринском
Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
г. Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
г. Москва, 53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Формула кино на Рублевке
Рублевское ш., 62, ТЦ "Европарк"
г. Москва, Рублевское ш., 62, ТЦ "Европарк"
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667