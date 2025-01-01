Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
Расписание
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино: расписание сеансов и цены в Москве
Москва
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:00
от 500 ₽
12:10
от 500 ₽
14:20
от 640 ₽
16:30
от 640 ₽
18:40
от 700 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:05
от 500 ₽
12:05
от 500 ₽
14:05
от 640 ₽
16:05
от 640 ₽
18:05
от 700 ₽
20:05
от 700 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:15
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
14:45
от 640 ₽
17:00
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
19:15
от 700 ₽
Еще 10 фильмов
Синема Парк Ривьера
Тульская
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:05
от 490 ₽
12:35
от 490 ₽
15:05
от 530 ₽
17:35
от 690 ₽
00:25
от 690 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
11:00
от 390 ₽
13:40
от 430 ₽
16:20
от 430 ₽
19:00
от 590 ₽
21:40
от 590 ₽
00:20
от 590 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:35
от 490 ₽
13:50
от 530 ₽
16:05
от 530 ₽
18:20
от 690 ₽
20:35
от 690 ₽
22:50
от 690 ₽
Еще 15 фильмов
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:10
от 410 ₽
12:25
от 460 ₽
14:40
от 460 ₽
16:55
от 460 ₽
19:10
от 480 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 410 ₽
12:30
от 460 ₽
14:30
от 460 ₽
16:30
от 460 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:45
от 410 ₽
15:00
от 460 ₽
Еще 9 фильмов
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
10:10
от 580 ₽
11:50
от 550 ₽
14:50
от 680 ₽
16:40
от 650 ₽
19:30
от 780 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
10:50
от 450 ₽
16:25
от 550 ₽
19:25
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:35
от 580 ₽
14:20
от 650 ₽
17:15
от 780 ₽
21:55
от 780 ₽
23:00
от 750 ₽
Еще 8 фильмов
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
10:15
от 520 ₽
12:50
от 570 ₽
15:25
от 570 ₽
18:05
от 670 ₽
20:40
от 670 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
10:35
от 520 ₽
12:25
от 1100 ₽
14:45
от 1100 ₽
17:10
от 670 ₽
19:45
от 1300 ₽
23:15
от 670 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:05
от 570 ₽
12:05
от 1150 ₽
13:20
от 620 ₽
14:20
от 1150 ₽
15:35
от 620 ₽
16:35
от 1150 ₽
17:50
от 720 ₽
18:50
от 1350 ₽
20:05
от 720 ₽
21:05
от 1350 ₽
22:20
от 720 ₽
23:20
от 1350 ₽
Еще 23 фильма
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
от 540 ₽
11:30
от 570 ₽
13:35
от 630 ₽
17:25
от 730 ₽
19:30
от 730 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:50
от 540 ₽
13:10
от 600 ₽
14:30
от 600 ₽
16:30
от 600 ₽
18:00
от 730 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:20
от 540 ₽
14:50
от 1500 ₽
15:50
от 630 ₽
18:30
от 700 ₽
19:35
от 1500 ₽
21:30
от 700 ₽
22:50
от 730 ₽
Еще 15 фильмов
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:20
от 250 ₽
12:30
от 250 ₽
14:45
от 350 ₽
16:55
от 350 ₽
19:10
от 400 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:35
от 250 ₽
12:40
от 250 ₽
13:25
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:35
от 250 ₽
14:50
от 350 ₽
17:05
от 400 ₽
19:20
от 400 ₽
21:35
от 400 ₽
23:10
от 400 ₽
Еще 10 фильмов
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 570 ₽
14:30
от 570 ₽
16:35
от 570 ₽
18:15
от 680 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:25
от 500 ₽
11:20
от 500 ₽
12:45
от 570 ₽
13:40
от 570 ₽
15:00
от 570 ₽
15:55
от 570 ₽
17:15
от 680 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:35
от 500 ₽
11:25
от 500 ₽
12:35
от 570 ₽
13:25
от 570 ₽
14:40
от 570 ₽
15:25
от 570 ₽
16:45
от 570 ₽
17:30
от 680 ₽
18:50
от 680 ₽
Еще 12 фильмов
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 570 ₽
11:20
от 520 ₽
12:20
от 570 ₽
13:20
от 590 ₽
14:25
от 640 ₽
15:20
от 590 ₽
16:25
от 640 ₽
17:20
от 620 ₽
18:25
от 670 ₽
19:30
от 650 ₽
20:25
от 670 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:25
от 520 ₽
11:25
от 550 ₽
13:45
от 590 ₽
15:20
от 620 ₽
17:25
от 650 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:15
от 520 ₽
12:30
от 520 ₽
13:30
от 590 ₽
14:45
от 590 ₽
15:45
от 590 ₽
18:00
от 620 ₽
Еще 16 фильмов
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:25
от 510 ₽
11:25
от 510 ₽
12:30
от 590 ₽
13:25
от 590 ₽
14:30
от 590 ₽
17:45
от 680 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
10:50
от 510 ₽
13:05
от 590 ₽
15:20
от 590 ₽
17:35
от 680 ₽
19:50
от 680 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
12:45
от 640 ₽
14:55
от 640 ₽
17:05
от 730 ₽
19:15
от 730 ₽
21:25
от 730 ₽
23:35
от 730 ₽
Еще 15 фильмов
Синема Парк на Калужской
Калужская
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
10:25
от 450 ₽
18:25
от 640 ₽
20:45
от 640 ₽
22:10
от 640 ₽
23:05
от 640 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 450 ₽
11:30
от 450 ₽
12:30
от 450 ₽
14:30
от 510 ₽
16:35
от 510 ₽
18:40
от 640 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
12:45
от 350 ₽
16:55
от 410 ₽
19:00
от 540 ₽
21:05
от 540 ₽
23:10
от 540 ₽
Еще 18 фильмов
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 650 ₽
11:30
от 650 ₽
12:30
от 650 ₽
13:30
от 700 ₽
14:30
от 700 ₽
15:30
от 700 ₽
16:30
от 700 ₽
17:30
от 750 ₽
18:30
от 750 ₽
20:30
от 750 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
10:50
от 650 ₽
13:05
от 700 ₽
15:20
от 700 ₽
17:35
от 750 ₽
19:50
от 750 ₽
22:05
от 750 ₽
23:45
от 750 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:15
от 670 ₽
13:50
от 720 ₽
16:20
от 720 ₽
18:50
от 770 ₽
21:20
от 770 ₽
23:50
от 770 ₽
Еще 17 фильмов
Синема Парк Филион
Багратионовская
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:00
от 410 ₽
13:30
от 450 ₽
15:00
от 750 ₽
17:15
от 800 ₽
19:30
от 800 ₽
21:45
от 800 ₽
00:05
от 800 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:05
от 410 ₽
13:15
от 450 ₽
15:25
от 450 ₽
17:35
от 470 ₽
19:45
от 470 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:40
от 410 ₽
13:55
от 450 ₽
15:40
от 500 ₽
16:50
от 470 ₽
17:55
от 520 ₽
19:05
от 470 ₽
20:10
от 520 ₽
Еще 18 фильмов
Синема Парк Европейский
Киевская
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
11:05
от 1100 ₽
13:25
от 1100 ₽
15:45
от 1100 ₽
18:20
от 1300 ₽
20:40
от 1300 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:45
от 1200 ₽
14:00
от 1200 ₽
16:15
от 1200 ₽
18:30
от 1400 ₽
19:30
от 750 ₽
20:45
от 1400 ₽
21:45
от 750 ₽
23:00
от 1400 ₽
00:00
от 750 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:50
от 600 ₽
14:25
от 700 ₽
17:00
от 750 ₽
18:05
от 1400 ₽
20:35
от 1400 ₽
23:00
от 1400 ₽
00:30
от 750 ₽
Еще 17 фильмов
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
11:05
от 500 ₽
13:40
от 600 ₽
14:55
от 1100 ₽
16:15
от 650 ₽
17:35
от 1300 ₽
18:55
от 650 ₽
20:15
от 1300 ₽
21:35
от 650 ₽
00:15
от 650 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:45
от 600 ₽
14:00
от 700 ₽
16:15
от 750 ₽
18:30
от 750 ₽
19:40
от 750 ₽
20:45
от 750 ₽
22:55
от 1400 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:50
от 2100 ₽
13:05
от 700 ₽
14:20
от 2100 ₽
15:35
от 700 ₽
16:50
от 2400 ₽
18:05
от 750 ₽
19:20
от 2400 ₽
20:35
от 750 ₽
21:50
от 2400 ₽
00:20
от 2400 ₽
Еще 16 фильмов
Формула кино на Можайке
Молодежная
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:15
от 470 ₽
13:20
от 470 ₽
15:25
от 470 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:10
от 470 ₽
14:10
от 470 ₽
16:10
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
20:15
от 500 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
12:45
от 490 ₽
14:45
от 490 ₽
16:45
от 520 ₽
18:45
от 520 ₽
Еще 15 фильмов
Синема парк Белая Дача
Братиславская
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:15
от 550 ₽
13:20
от 650 ₽
15:20
от 650 ₽
17:20
от 700 ₽
19:25
от 700 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:35
от 570 ₽
13:50
от 670 ₽
16:05
от 670 ₽
18:20
от 720 ₽
20:35
от 720 ₽
22:50
от 720 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
11:55
от 550 ₽
14:20
от 650 ₽
16:45
от 650 ₽
19:10
от 700 ₽
21:35
от 700 ₽
00:00
от 700 ₽
Еще 16 фильмов
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
11:45
от 1200 ₽
14:00
от 1200 ₽
16:15
от 1200 ₽
18:30
от 1400 ₽
20:45
от 1400 ₽
21:45
от 750 ₽
23:00
от 1400 ₽
00:00
от 750 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
12:00
от 620 ₽
14:30
от 720 ₽
17:00
от 770 ₽
19:15
от 750 ₽
21:45
от 750 ₽
23:15
от 750 ₽
00:15
от 750 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
12:15
от 500 ₽
14:35
от 600 ₽
16:55
от 600 ₽
19:20
от 650 ₽
23:35
от 650 ₽
Еще 20 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667