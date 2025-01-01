Меню
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Кронверк Синема Семеновский Семеновская
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:00 от 500 ₽ 12:10 от 500 ₽ 14:20 от 640 ₽ 16:30 от 640 ₽ 18:40 от 700 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:05 от 500 ₽ 12:05 от 500 ₽ 14:05 от 640 ₽ 16:05 от 640 ₽ 18:05 от 700 ₽ 20:05 от 700 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:15 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:45 от 640 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:15 от 700 ₽
Еще 10 фильмов
Синема Парк Ривьера Тульская
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
10:05 от 490 ₽ 12:35 от 490 ₽ 15:05 от 530 ₽ 17:35 от 690 ₽ 00:25 от 690 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:00 от 390 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:20 от 430 ₽ 19:00 от 590 ₽ 21:40 от 590 ₽ 00:20 от 590 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:35 от 490 ₽ 13:50 от 530 ₽ 16:05 от 530 ₽ 18:20 от 690 ₽ 20:35 от 690 ₽ 22:50 от 690 ₽
Еще 15 фильмов
Кронверк Синема Вэйпарк Сходненская
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:10 от 410 ₽ 12:25 от 460 ₽ 14:40 от 460 ₽ 16:55 от 460 ₽ 19:10 от 480 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 410 ₽ 12:30 от 460 ₽ 14:30 от 460 ₽ 16:30 от 460 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:45 от 410 ₽ 15:00 от 460 ₽
Еще 9 фильмов
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
10:10 от 580 ₽ 11:50 от 550 ₽ 14:50 от 680 ₽ 16:40 от 650 ₽ 19:30 от 780 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
10:50 от 450 ₽ 16:25 от 550 ₽ 19:25 от 650 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
12:35 от 580 ₽ 14:20 от 650 ₽ 17:15 от 780 ₽ 21:55 от 780 ₽ 23:00 от 750 ₽
Еще 8 фильмов
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
2D
10:15 от 520 ₽ 12:50 от 570 ₽ 15:25 от 570 ₽ 18:05 от 670 ₽ 20:40 от 670 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
10:35 от 520 ₽ 12:25 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 17:10 от 670 ₽ 19:45 от 1300 ₽ 23:15 от 670 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:05 от 570 ₽ 12:05 от 1150 ₽ 13:20 от 620 ₽ 14:20 от 1150 ₽ 15:35 от 620 ₽ 16:35 от 1150 ₽ 17:50 от 720 ₽ 18:50 от 1350 ₽ 20:05 от 720 ₽ 21:05 от 1350 ₽ 22:20 от 720 ₽ 23:20 от 1350 ₽
Еще 23 фильма
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:15 от 540 ₽ 11:30 от 570 ₽ 13:35 от 630 ₽ 17:25 от 730 ₽ 19:30 от 730 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:50 от 540 ₽ 13:10 от 600 ₽ 14:30 от 600 ₽ 16:30 от 600 ₽ 18:00 от 730 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
12:20 от 540 ₽ 14:50 от 1500 ₽ 15:50 от 630 ₽ 18:30 от 700 ₽ 19:35 от 1500 ₽ 21:30 от 700 ₽ 22:50 от 730 ₽
Еще 15 фильмов
Кронверк Синема Облака Домодедовская
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:20 от 250 ₽ 12:30 от 250 ₽ 14:45 от 350 ₽ 16:55 от 350 ₽ 19:10 от 400 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:35 от 250 ₽ 12:40 от 250 ₽ 13:25 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
12:35 от 250 ₽ 14:50 от 350 ₽ 17:05 от 400 ₽ 19:20 от 400 ₽ 21:35 от 400 ₽ 23:10 от 400 ₽
Еще 10 фильмов
Формула кино на Мичуринском Юго-западная
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 500 ₽ 12:25 от 570 ₽ 14:30 от 570 ₽ 16:35 от 570 ₽ 18:15 от 680 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:25 от 500 ₽ 11:20 от 500 ₽ 12:45 от 570 ₽ 13:40 от 570 ₽ 15:00 от 570 ₽ 15:55 от 570 ₽ 17:15 от 680 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:35 от 500 ₽ 11:25 от 500 ₽ 12:35 от 570 ₽ 13:25 от 570 ₽ 14:40 от 570 ₽ 15:25 от 570 ₽ 16:45 от 570 ₽ 17:30 от 680 ₽ 18:50 от 680 ₽
Еще 12 фильмов
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 570 ₽ 11:20 от 520 ₽ 12:20 от 570 ₽ 13:20 от 590 ₽ 14:25 от 640 ₽ 15:20 от 590 ₽ 16:25 от 640 ₽ 17:20 от 620 ₽ 18:25 от 670 ₽ 19:30 от 650 ₽ 20:25 от 670 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:25 от 520 ₽ 11:25 от 550 ₽ 13:45 от 590 ₽ 15:20 от 620 ₽ 17:25 от 650 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
11:15 от 520 ₽ 12:30 от 520 ₽ 13:30 от 590 ₽ 14:45 от 590 ₽ 15:45 от 590 ₽ 18:00 от 620 ₽
Еще 16 фильмов
Формула Кино на Полежаевской Полежаевская
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:25 от 510 ₽ 11:25 от 510 ₽ 12:30 от 590 ₽ 13:25 от 590 ₽ 14:30 от 590 ₽ 17:45 от 680 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:50 от 510 ₽ 13:05 от 590 ₽ 15:20 от 590 ₽ 17:35 от 680 ₽ 19:50 от 680 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
12:45 от 640 ₽ 14:55 от 640 ₽ 17:05 от 730 ₽ 19:15 от 730 ₽ 21:25 от 730 ₽ 23:35 от 730 ₽
Еще 15 фильмов
Синема Парк на Калужской Калужская
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
10:25 от 450 ₽ 18:25 от 640 ₽ 20:45 от 640 ₽ 22:10 от 640 ₽ 23:05 от 640 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 450 ₽ 11:30 от 450 ₽ 12:30 от 450 ₽ 14:30 от 510 ₽ 16:35 от 510 ₽ 18:40 от 640 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
12:45 от 350 ₽ 16:55 от 410 ₽ 19:00 от 540 ₽ 21:05 от 540 ₽ 23:10 от 540 ₽
Еще 18 фильмов
Синема парк Теплый Стан Теплый стан
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 650 ₽ 11:30 от 650 ₽ 12:30 от 650 ₽ 13:30 от 700 ₽ 14:30 от 700 ₽ 15:30 от 700 ₽ 16:30 от 700 ₽ 17:30 от 750 ₽ 18:30 от 750 ₽ 20:30 от 750 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
10:50 от 650 ₽ 13:05 от 700 ₽ 15:20 от 700 ₽ 17:35 от 750 ₽ 19:50 от 750 ₽ 22:05 от 750 ₽ 23:45 от 750 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:15 от 670 ₽ 13:50 от 720 ₽ 16:20 от 720 ₽ 18:50 от 770 ₽ 21:20 от 770 ₽ 23:50 от 770 ₽
Еще 17 фильмов
Синема Парк Филион Багратионовская
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:00 от 410 ₽ 13:30 от 450 ₽ 15:00 от 750 ₽ 17:15 от 800 ₽ 19:30 от 800 ₽ 21:45 от 800 ₽ 00:05 от 800 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:05 от 410 ₽ 13:15 от 450 ₽ 15:25 от 450 ₽ 17:35 от 470 ₽ 19:45 от 470 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
11:40 от 410 ₽ 13:55 от 450 ₽ 15:40 от 500 ₽ 16:50 от 470 ₽ 17:55 от 520 ₽ 19:05 от 470 ₽ 20:10 от 520 ₽
Еще 18 фильмов
Синема Парк Европейский Киевская
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
11:05 от 1100 ₽ 13:25 от 1100 ₽ 15:45 от 1100 ₽ 18:20 от 1300 ₽ 20:40 от 1300 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:45 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 16:15 от 1200 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 19:30 от 750 ₽ 20:45 от 1400 ₽ 21:45 от 750 ₽ 23:00 от 1400 ₽ 00:00 от 750 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:50 от 600 ₽ 14:25 от 700 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:05 от 1400 ₽ 20:35 от 1400 ₽ 23:00 от 1400 ₽ 00:30 от 750 ₽
Еще 17 фильмов
КИНО ОККО Афимолл Сити Выставочная
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
11:05 от 500 ₽ 13:40 от 600 ₽ 14:55 от 1100 ₽ 16:15 от 650 ₽ 17:35 от 1300 ₽ 18:55 от 650 ₽ 20:15 от 1300 ₽ 21:35 от 650 ₽ 00:15 от 650 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:45 от 600 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:15 от 750 ₽ 18:30 от 750 ₽ 19:40 от 750 ₽ 20:45 от 750 ₽ 22:55 от 1400 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:50 от 2100 ₽ 13:05 от 700 ₽ 14:20 от 2100 ₽ 15:35 от 700 ₽ 16:50 от 2400 ₽ 18:05 от 750 ₽ 19:20 от 2400 ₽ 20:35 от 750 ₽ 21:50 от 2400 ₽ 00:20 от 2400 ₽
Еще 16 фильмов
Формула кино на Можайке Молодежная
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:15 от 470 ₽ 13:20 от 470 ₽ 15:25 от 470 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:10 от 470 ₽ 14:10 от 470 ₽ 16:10 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽ 20:15 от 500 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
12:45 от 490 ₽ 14:45 от 490 ₽ 16:45 от 520 ₽ 18:45 от 520 ₽
Еще 15 фильмов
Синема парк Белая Дача Братиславская
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:15 от 550 ₽ 13:20 от 650 ₽ 15:20 от 650 ₽ 17:20 от 700 ₽ 19:25 от 700 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:35 от 570 ₽ 13:50 от 670 ₽ 16:05 от 670 ₽ 18:20 от 720 ₽ 20:35 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
11:55 от 550 ₽ 14:20 от 650 ₽ 16:45 от 650 ₽ 19:10 от 700 ₽ 21:35 от 700 ₽ 00:00 от 700 ₽
Еще 16 фильмов
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
11:45 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 16:15 от 1200 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 20:45 от 1400 ₽ 21:45 от 750 ₽ 23:00 от 1400 ₽ 00:00 от 750 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
12:00 от 620 ₽ 14:30 от 720 ₽ 17:00 от 770 ₽ 19:15 от 750 ₽ 21:45 от 750 ₽ 23:15 от 750 ₽ 00:15 от 750 ₽
Жизнь Чака драма, фэнтези, фантастика 2024, США
2D
12:15 от 500 ₽ 14:35 от 600 ₽ 16:55 от 600 ₽ 19:20 от 650 ₽ 23:35 от 650 ₽
Еще 20 фильмов
Плохие парни 2
Плохие парни 2
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
Материалистка
2025, США, мелодрама
Пушистый форсаж: Гран-при
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
