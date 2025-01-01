Меню
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
12:25
от 630 ₽
14:35
от 630 ₽
16:45
от 630 ₽
18:55
от 710 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:20
от 630 ₽
16:05
от 630 ₽
18:50
от 710 ₽
21:35
от 710 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
15:10
от 630 ₽
17:35
от 630 ₽
20:00
от 710 ₽
22:25
от 710 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
