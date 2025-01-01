Меню
Мягкий кинотеатр : расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
12:25 от 630 ₽ 14:35 от 630 ₽ 16:45 от 630 ₽ 18:55 от 710 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:20 от 630 ₽ 16:05 от 630 ₽ 18:50 от 710 ₽ 21:35 от 710 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
15:10 от 630 ₽ 17:35 от 630 ₽ 20:00 от 710 ₽ 22:25 от 710 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
