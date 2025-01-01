Меню
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
Супермен боевик, приключения, фэнтези 2025, США
2D
13:45 от 400 ₽ 16:10 от 450 ₽ 18:35 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
13:50 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽ 21:05 от 450 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:55 от 400 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽
