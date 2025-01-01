Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: угадайте 6 фильмов СССР только по кадру с поездом (тест)

Выросшие в СССР наберут в тесте 6/6, а зумеры — 0: угадайте советскую сказку по Шарлю Перро

Прошло уже три года, но зрители до сих пор не простили этот поступок Эрена: без него «Атака титанов» могла быть другой

От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)

На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды

Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест)