Когда ждать 3 сезон «Бедные смеются, богатые плачут» — и почему фанаты уверены, что он 100% будет: ответы тут

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Самая большая сюжетная дыра «Голодных игр» долгие годы была у всех на виду: зрители в упор не замечали

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно