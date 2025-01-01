Через неделю выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел» — и вот как выглядел бы этот хит Netflix по-русски (фантазии ИИ)

В мотеле Бейтса отдохнуть не получится: после закрытия сериала все декорации тщательно уничижили — в отличие от Хичкока

«Лешие» в лесу и серийный поджигатель в городе: у НТВ на подходе сразу 2 сериала про экстренные службы

«Мастер и Маргарита» - нехорошая экранизация, а эта - просто худшая: собрали минусы «Белой гвардии» с Хабенским и Серебряковым

«Нет, боже мой, нет»: Сноу стыдно за финал «Престолов» - так звучит его объяснение, почему сериал провалился

От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»

Что было в коробке, которую Люда привезла на дачу Хмырю, Косому и Алибабаевичу

Этот старый канадский ужастик стал одним из любимых хорроров Квентина Тарантино — с мнением режиссера согласны далеко не все

Бюджет этого культового ужастика составил сущие копейки (7 млн долларов), а фильм стал хитом во всем мире: правда, сейчас его смешно смотреть

«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»