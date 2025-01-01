«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!»: как приготовить легендарное блюдо из «Места встречи изменить нельзя»

Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 8 сериалов о расследованиях, которые сильнее раскрученных хитов Netflix и HBO

Помните юного скрипача Яшу из «Покровских ворот»? Вот кем он стал к 58 годам — об актерстве и думать забыл

Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли