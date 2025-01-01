Лекции, общага — все это реально: «Первокурсниц» снимали в легендарном столичном вузе

Блокбастер по Пушкину? Почему бы и нет! Завершились съемки «Руслана и Людмилы» с Минекаевым — первые кадры впечатляют (фото)

«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии

«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку

«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно

«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»