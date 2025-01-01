500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»

50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)

Волосы дыбом от этой жуткой теории, но все будто сходится: фанаты заподозрили милую Фиону в каннибализме

Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял

Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке

Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми

5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах

Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко