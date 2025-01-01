Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I

Смеяться, переживать и злиться придется одновременно: три новых российских сериала, которые подсаживают с первой серии

«Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»