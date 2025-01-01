Новый «Губка Боб» лучше, чем «Аватар 3»: в это невозможно поверить, но рейтинги не врут

От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях

«Лешие» в лесу и серийный поджигатель в городе: у НТВ на подходе сразу 2 сериала про экстренные службы

«Меньше шума – больше смысла»: ИИ сравнил «Хроники Нарнии» с «Гарри Поттером», и объяснил, почему книги Роулинг «в пролете»

Что было в коробке, которую Люда привезла на дачу Хмырю, Косому и Алибабаевичу

250 миллионов просмотров? Не предел — новый аниме-хит готов повторить (и превзойти) успех «Кей-поп-охотниц на демонов»

«Мастер и Маргарита» - нехорошая экранизация, а эта - просто худшая: собрали минусы «Белой гвардии» с Хабенским и Серебряковым

С 53 серии мультфильм «Маша и Медведь» изменился навсегда: авторы рискнули — и это слышно с первой минуты

Этот старый канадский ужастик стал одним из любимых хорроров Квентина Тарантино — с мнением режиссера согласны далеко не все

Лучший сериал в карьере Хиди – вовсе не «Игра престолов»: сыграла в нем с покойным Ельчиным, но в России фэнтези смотрели единицы