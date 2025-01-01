Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!

Ляпу про Человека-паука в «Фишере 2» нашли объяснение: Янковский вспомнил о комиксах не просто так

Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро

«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)