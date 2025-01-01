Миллионы людей спорили, нейросеть все решила: какой сериал круче — «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»?

«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ